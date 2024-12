Un film rivisto per un’altra domenica carica di rammarico per i colori della Favl Cimini Viterbo che per l’ennesima volta, complice una dormita difensiva si fa raggiungere all’ultimo minuto di recupero e getta alle ortiche due punti che sembravano già nel carniere. Match equilibrato nella prima frazione, Campus Eur che spinge maggiormente nella ripresa ma è la formazione di mister Castagnari a passare in vantaggio al 27’ con un colpo di testa di Capuano su azione d’angolo. I romani si buttano in avanti e la Favl Cimini Viterbo cerca di colpire in contropiede fallendo una clamorosa occasione per chiudere il confronto. All’ultimo atto della gara la beffa anche in questo caso su una palla inattiva con la retroguardia viterbese che si addormenta e Di Federico colpisce per l’ 1-1 che lascia con l’amaro in bocca con la vittoria che manca da quattro turni e che lascia i gialloblu in una posizione anonima di classifica. Mercoledì il recupero casalingo alle ore 15 contro il Ladispoli.

IL TABELLINO. Reti: 27’ st Capuano (Fc), 50’ st Di Federico (CE).

Campus Eur: Bertini, De Angelis (21°st Di Federico), Baronci (34ºst Treccarichi), Bergamini, Ilari, Pellegrino, Visconti (6°st Necci), Calveri, Matteoli (21°st Giuncato), Piciollo, Zaccone. A disposizione: Milan, Mancini, De Vincenzo, Rossi, Mortaroli. Allenatore: Mastrodonato.

Favl Cimini Viterbo: Bertollini, Lo Zito, De Goicoechea, Giorgi, Nesta, Silvestroni (18°st Ciucci), Paruzza, Barduani (34’st Tollardo), Ottaviani (43ºst De Simoni), Cisse, Capuano (39’st Kordić). A disposizione: Cadar, Spolverini, Pompei, Bucca, Guzman. Allenatore: Castagnari.

Arbitro: Marco Tavassi di Tivoli. Assistenti: Marius Ciprian Mocanu di Roma 1 e Pierpaolo Perruzza di Frosinone.

Note. Ammonizioni: 23’st Giuncato (CE). Angoli: 6-2 per il Campus. Spettatori un centinaio circa.

