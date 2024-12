Il bicchiere è più vuoto che pieno per la Favl Cimini Viterbo che nella trasferta sul campo dell’Audace 1919, terzultima in classifica, non è riuscita ad andare oltre lo 0-0 perdendo un’altra occasione per cercare di accorciare punti sulla zona podio. Un lusso che i gialloblu non possono permettersi e dopo il novantesimo l’amarezza di mister Castagnari e dei suoi giocatori era tangibile per la grande chance gettata al vento contro un’avversaria nettamente alla portata. Scarsa cattiveria ed incisività in zona gol, scarsa precisione, un po’ di sfortuna come nel caso del palo colpito da Kordic e il salvataggio sulla linea dopo l’assolo di Nesta sono il sunto di un confronto che ha lasciato molta amarezza dando quel senso di incompiuto. Si guarda avanti con i match dal sapore di scontro diretto di domenica in casa contro il Montespaccato e quello della domenica successiva a Rieti. Intanto le giornate diminuiscono ed il recupero diventa sempre più difficile.

