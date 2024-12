Profonda delusione per la Favl Cimini Viterbo che nel match giocato ieri allo “Scopigno” di Rieti è crollata andando a perdere per 4-0 in un confronto in equilibrio nella prima parte con i gialloblu che hanno recriminato anche per un gol annullato per presunto fuorigioco a De Goicoechea e poi a senso unico dopo Aversa con una conclusione dalla lunga distanza ha battuto Bertollini. Difesa della Fc in grossa difficoltà negli ultimi dieci minuti della prima frazione quando Rossi e Alessandro hanno nuovamente colpito senza pietà. Fc senza più energie e stimoli nella ripresa quando ancora Alessandro ha chiuso la pratica al 7’ della ripresa con un poker che non ammette nessun tipo di alibi come ha sentenziato alla fine del match il tecnico Castagnari. Fc che si conferma sterile sul fronte offensivo con la terza gara senza segnare un gol. In vetta perde la W3 Maccarese con il Campus Eur e al comando viene raggiunta a 57 punti proprio dal Rieti con il Montespaccato che segue a 56 ed il Pomezia a 55. Fc che scivola al settimo posto.

IL TABELLINO. Reti: 28’pt Aversa, 34’ Rossi, 44’ Alessandro; 7’st Alessandro.

Ssa Rieti: Egidio, Filosa (17’st Di Francia), Sarritzu, Rossi, Tiraferri (40’ st Grassi), Scipioni, Fiscaletti A., Aversa, Alessandro, Diarra (28’ st Fiscaletti S.), Mattei (23’st Di Nicola). A disposizione: Capriccioli, Boncompagni, Bertino, Coppola, Felici. Allenatore: Gardini.

Fc Viterbo: Bertollini, Lo Zito (10’ st Giorgi), Morariu, De Goicoechea (1’ st Kordić), Nesta, Paruzza, Tollardo (26’ st Barduani), Ciucci, Spolverini, Cisse (40’st Ottaviani), Seck (10’st Silvestroni). A disposizione: Cadar, Di Rienzo, Torsellini, De Simoni. Allenatore: Castagnari.

Arbitro: Marco Antonuccio di Roma 1. Assistenti: Valenti di Roma 2 e Amato di Aprilia.

Note: Ammonizioni: Scipioni (R). Giornata fredda, campo in ottime condizioni. Spettatori un migliaio circa.

