QUI ECCELLENZA. Quintultima giornata del campionato di Eccellenza. Dopo lo scialbo pareggio nel recupero dello scorso 20 marzo contro il Ladispoli la Favl Cimini Viterbo torna allo “Stefanucci” di Vignanello dove domani alle ore 15 ospita il Valmontone. Confronto che ha ben poco da dire per entrambe le formazioni finite da diverse settimane fuori dai giochi che contano. Entrambe cercheranno di onorare la sfida per provare a centrare quell’unico obiettivo possible che con buona volontà si può fissare che è quello dell’inutile quinto posto finale. All’andata il Valmontone beffò la Fc Viterbo in piena zona Cesarini per 2-1 con le reti di Colasanti e di Tartaglione proprio al 90esimo che servirono per completare la rimonta visto che erano stati proprio Bertollini e compagni a passare in vantaggio al 18’ del primo tempo con la realizzazione di Papa Seck. Fu la prima sconfitta della gestione di mister Castagnari che alla luce di quanto avvenuto dal suo ingresso (avvenuto il 12 novembre alla 12esima giornata) non ha portato gli effetti sperati. Organico a disposizione dello staff tecnico per una formazione che non dovrebbe essere molto diversa da quella vista nelle ultime infruttuose uscite visto che l’ultimo successo della Fc Viterbo è datato 11 febbraio, poi la lunga fase negativa con soltanto 3 punti ottenuti nelle ultime cinque uscite e con il successo che manca da quasi due mesi. Fischia Jacopo Bertini di Rieti, assistenti Beatrice Fattori di Frosinone e Rotatori di Ciampino. Questo il programma completo della giornata: domani alle ore 11 Aranova (41)-Civitavecchia (50), Astrea (35)-Rieti (61), Luiss (31)-Academy Ladispoli (19), Pomezia (59)-Campus Eur (50), Romulea (34)-Aurelia Antica Aurelio (50), Villalba (29)-Montespaccato (62). Ore 11,15 Citizen Academy (11)-Audace 1919 (20). Ore 15 Fc Viterbo (47)-Valmontone (45), Pescatori Ostia (15)-W3 Maccarese (63).

QUI PROMOZIONE. È una sorta di tour de force questa stagione nel campionato di Promozione. Altro giro con la trentesima giornata di domani e tutti i fari puntati sulle formazioni che si stanno giocando la vittoria finale. Entrambe scendono in azione alle 11 con la Sorianese di mister Del Canuto che si reca sul campo della cenerentola e praticamente spacciata Castel Sant’Elia che è a un passo dalla retrocessione matematica. Cimini che non possono assolutamente fallire e che nell’occasione recuperano Oriolesi che ha scontato il turno di squalifica ma devono fare a meno di Perazza bloccato invece dal giudice per un turno per somma di cartellini gialli. Sorianese che ha in mano il suo destino ma che non disdegnerebbe un bel favore da parte del Ronciglione United impegnato in casa contro l’Urbetevere che segue a due punti la Sorianese. I rossoblu di casa di mister Di Stefano con la vittoria di mercoledì a Campagnano contro il Parioli hanno fatto dei bei passi in avanti verso la salvezza diretta ma ancora necessitano di qualche punto per la tranquillità assoluta. Urbetevere obbligata a vincere. Per le altre provinciali impegni nel pomeriggio con il Pescia Romana in azione sul campo di un Borgo Palidoro, falcidiato dalle squalifiche. Per il Pescia vale lo stesso discorso fatto per il Ronciglione con la salvezza dietro all’angolo ed anche un pari andrebbe bene per muovere la classifica. Non ha alternative alla vittoria invece il Tarquinia Calcio atteso domani pomeriggio alle ore 15 dalla gara interna contro il quasi spacciato Canale Monterano destinato a fare compagnia al Castel Sant’Elia alla “voce” retrocessione diretta. Tarquinia ben consapevole di come con questi tre punti possa abbandonare l’attuale terzultimo posto e andare a migliorare sensibilmente la sua posizione nella griglia dei playout che può coinvolgere molte formazioni considerando i 15 punti ancora in palio. Il quadro della 30esima giornata si completa poi con gli altri confronti delle ore 11 che sono Città di Cerveteri-Polisportiva Ostiense, DuepigrecoRoma-Ostiantica, due gare di una grande importanza per i giochi playout e a chiudere le sfide Fregene Maccarese-Tolfa e Santa Marinella-Parioli. Riposa il Palocco.

©RIPRODUZIONE RISERVATA