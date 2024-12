Ed anche il tassello di colui che sulla carta andrà a ricoprire il ruolo di secondo portiere è stato definito. La Favl Cimini Viterbo ha infatti comunicato di aver perfezionato l’accordo per il diritto alle prestazioni sportive di Bryan Cadar, per la stagione 2024/2025 del campionato di Eccellenza. Il giovane portiere, classe 2005, ha iniziato la sua formazione nella Fc Bacau ed è entrato a far parte della Juniores della Favl Cimini Viterbo nel 2023. Nello stesso anno ha debuttato in prima squadra nel campionato di Eccellenza Lazio nella non felice gara persa nettamente la scorsa primavera sul campo del Civitavecchia. Nato a Roma il 19 marzo del 2005, alto un metro e 91 nazionalità rumena Cadar insieme al numero uno Benvenuti prelevato dalla Fc Viterbo dal Real Monterotondo (Serie D) sarà allenato dal preparatore dei portieri Picarozzi.

Intanto è conto alla rovescia per quello che potrà essere il girone A del campionato di Eccellenza e alla luce delle iscrizioni effettuate presso il Cr Lazio e la cui scadenza era fissata per lo scorso 19 luglio si attendono i nomi ufficiali delle 36 formazioni che daranno vita ai gironi A e B del campionato di Eccellenza laziale.

