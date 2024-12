La Favl Cimini Viterbo vince in trasferta contro il Villalba per 2-0. Una vittoria importante per i viterbesi che ottengono 3 punti fondamentali grazie alla doppietta di Capuano. Ora i gialloneri sono al 5° posto in classifica con 37 punti all’attivo in compagnia del Campus Eur.

«A livello di gioco oggi abbiamo fatto un passo indietro, a livello fisico eravamo un po’ stanchi - afferma il tecnico dei gialloneri Massimo Castagnari a fine gara - nel primo tempo dobbiamo ringraziare Bertollini. Non abbiamo nessun bonus ma con questa vittoria ci avviciniamo al treno, ci giochiamo le nostre carte fino alla fine. Non possiamo finire con un campionato anonimo».

