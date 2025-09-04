È ufficiale: la DR1 della Supernova Fiumicino è stata sorteggiata nel girone C.

I rossoneri si preparano ad affrontare un campionato 2025-2026 più competitivo che mai, ricco di sfide affascinanti che promettono spettacolo, intensità e forti emozioni. Nel gruppo figurano alcune delle realtà più solide e combattive del panorama cestistico regionale: Basket Itri, Virtus Basket Aprilia, Basket Serapo 85, Nuovo Basket Alatri, Latina Basket, Fortitudo Anagni, Virtus Cassino, Jumbo Basket Formia, Pallacanestro Veroli, Virtus Basket Pontinia, Libertas Roma Sud e Don Baldo Sport. Un gruppo eterogeneo per storia e ambizioni, che metterà alla prova la profondità del roster della Supernova, guidata da uno staff tecnico rinnovato e desideroso di portare il club ai vertici del girone. La compagine del presidente Porfidia, reduce da un’annata in cui ha mostrato buoni spunti ma anche margini di miglioramento, punta ora a consolidare il proprio gioco e a ritagliarsi un ruolo da protagonista. Occhi puntati sui nuovi innesti e sulla crescita dei giovani del vivaio, su cui la società ha investito molto negli ultimi anni.

QUANDO SI COMINCIA? Il calendario ufficiale non è ancora stato reso noto, ma l’inizio del campionato è previsto per i primi giorni del mese di ottobre. E precisamente, nel weekend di sabato 4 e domenica 5. Con il sorteggio dei gironi, la nuova annata è finalmente alle porte. La palla a due si avvicina e la DR1 della Supernova Fiumicino è pronta a far sentire la propria voce all'interno del girone C.

