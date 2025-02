Non brilla la Viterbese ma alla fine conquista la vittoria che voleva contro un ottimo Ladispoli che al Rocchi non ha assolutamente dimostrato di meritare la posizione in classifica che ha. Mister Gardini deve rinunciare al portiere Santill sostituito con Vento, a Crocchianti e Morasca neanche convocati. Il risultato si sblocca al 14’ della prima frazione con Capuano che sfrutta un perfetto assist e poi con una conclusione precisa batte il numero uno del Ladispoli. Primo tempo in cui la Viterbese fraseggia bene e ha diverse opportunità che non concretizza. La musica cambia totalmente nella ripresa dove il Ladispoli premde coraggio ed esercita una supremazia territoriale che la porterà a battere alla fine 10 angoli contro l’unico da parte della Viterbese. Vento si fa trovare pronto in un paio di occasioni e il Ladispoli sembra crederci sino al 42’esimo quando il neo entrato Calvigioni si rende protagonista di un assolo e conclude, sulla sfera di avventa Capuano che segna la sua personale doppietta. Finisce quindi con la soddisfazione di aver centrato il dodicesimo risultato utile nella gestion di mister Gardini e che vale il quarto posto finale con il sorpasso sul Tivoli femato sul pari nella gara casalinga con l’ex capolista W3 Maccarese. Al termine della gara mister Gardini ha sottolineato l’importanza della vittoria contro un Ladispoli mai domo: «Non esistono partite facili, siamo stati bravi a sbloccarla subito e poi nella ripresa abbiamo sofferto, ci siamo abbassati troppo e il Ladispoli ci ha messo in difficoltà. Possiamo fare meglio, può succedere ma temevamo il Ladispoli che ha dimostrato di avere comunque dei valori. Per noi era fondamentale vincere».

Viterbese: Vento, Ferretti, Giordano, Filosa, Nesta (46’ st Ottaviani), Fatati, Pesce (25’ st Mielle), Fischetti (18’ st Scozzari), Iurato (40’ st Maggese), Capuano, Cardillo (31’ st Calvigioni). A disposizione: Santilli, Bugliazzini, Gutierrez, Guzman. Allenatore: Gardini SSD Academy Ladispoli: Mercadante; Fanali, Ranieri (37’ st Cupperi), Capanna, Tancredi (42’ st Dato), Barbarossa , Di Biagio (25’ st Ferreri), Polucci , Selvadagi (22’ st Pelizzi), Giusto, Cifarelli. A disposizione: Chiappini, D’Amore, Caliandro, Fumasoni, Merciari. Allenatore: Bosco.

