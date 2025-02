È stata la domenica della Sorianese che si è regalata una domenica speciale battendo il quotato Tivoli che ha rimediato la sua quarta sconfitta (due delle quali contro i cimini). Mattinata di gioia al “Celso Perugini” per tre punti d’oro nella classifica della compagine di mister Del Canuto, il tutto condito in un confronto ricco di pathos con il vantaggio degli ospiti, la rimonta formata dalla doppietta di Polidori con tanto di dedica al suo futuro primogenito. Poi il 2-2 del Tivoli e in pieno recupero l’ultimo arrivato Bezzicheri ha siglato il gol del definitivo sorpasso.

Gioia per mister Del Canuto: «Sapevo che la squadra avrebbe reagito al meglio dopo il brutto ko della domenica precedente con l’Aurelia Antica Aurelio e in campo sono stati fantastici, vittoria meritata». Sorianese al decimo posto con 27 punti e con la zona calda che si allontana. Da parte del club cimino tanti ringraziamenti alla società del Tivoli che al termine della gara nonostante la rabbia e il dispiacere per il ko ha lasciato perfettamente in ordini e completamente puliti gli spogliatoi dello stadio dei cimini.

Secondo pareggio consecutivo invece per la Viterbese di mister Gardini che porta a 11 i suoi risultati utili consecutivi (6 vittorie e 5 pareggi) ma vede i posti che contano allontanarsi per le concomitanti vittorie delle battistrada W3 Maccarese (a +11), Valmontone (a +10) e anche per il terzo posto del Civitavecchia il distacco è di 7 punti. Terzo posto che al termine della stagione non servirà a nulla. Domenica il calendario darà una mano a Nesta e compagni che giocheranno in casa contro l’Academy Ladispoli terzultima mentrre per le squadre di vetta spiccano le sfide tra Tivoli e W3 Maccarese, Valmontone-Pomezia e Civitavecchia-Colleferro.

