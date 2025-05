Si salva la DM 84 Cerveteri, che batte nello spareggio salvezza del campionato di Prima categoria l'Atletico Roma Nord, sul campo di Due Casette. Vince 2- 0 la formazione di mister Virgili che a un anno di distanza dalla vittoria del campionato di Seconda categoria, mantiene la serie, meritando di vincere contro i romani. Palone e Spada sono gli autori dei gol-salvezza, con gli ospiti che sbagliano un rigore e colpiscono una traversa. Migliore in campo il portiere della DM Giacinti, che si è superato in un paio di interventi provvidenziali. È festa grande a fine gare, il presidente Mataloni e il mister Virgili, vengono portati in trionfo. «Sono contentissimo, devo ringraziare la squadra, sono stati infaticabili e bravi in tutto l'arco della stagione - ha detto il tecnico Virgili. Abbiamo offerto una prestazione corale, mentalmente giusta. Abbiamo subito, ma eravamo concentrati. È la vittoria di una grande famiglia, ringrazio tutti per la fiducia datami, ne sono fiero. Ora ci godiamo la festa».

Intanto è rebus sul futuro del Borgo San Martino, arrivato ultimo in Prima Categoria. La società spera nel ripescaggio, anche se al momento si preferisce riflettere, pensando agli errori commessi nel corso della stagione. Un percorso tra alti e bassi, tracciato da difficoltà oggettive che ne hanno segnato la stagione. La formazione giallo nera soltanto tre anni era nel campionato di Promozione, che aveva , prima della retrocessione, onorato con un quarto posto. Nel mentre, dopo la delusione della sconfitta, la società si siederà intorno a un tavolo per decidere le strategie da attuare. «Ci dispiace che abbiamo gettato alle ortiche un campionato in cui non eravamo inferiori a chi si è salvato. Un pò per la sorte, un pò per colpe nostre, abbiamo sprecato molto - ha riferito il presidente Sergio Lupi».

