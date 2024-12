A quattro gare dal termine in Seconda categoria, girone B, la DM 84 Cerveteri è sulla scia della battistrada Vicus Ronciglione, a soli due punti, considerando che i cimini dovranno osservare una giornata di riposo. Il calendario è tutto dalla parte dei giallorossi ceriti, che affronteranno Vejanese, Sassacci e Bracciano. In terza posizione, a due punti dagli etruschi, attenzione all’Atletico Monterano che non molla la presa. La squadra di Cerveteri, guidara dal tecnico Virgili, vanta il miglior attacco della stagione, 34 le reti messa a segno a certificare la prolificità del reparto offensivo composto da elementi che sono un lusso per questa categoria. Cocco e Arseni sabato scorso hanno siglato il successo di Caprarola per 2-1, in un campo pesante e difficile. È stata una prestazione gagliarda, di spessore, segnata da novanta minuti in cui i giallorossi hanno tenuto bene il campo, consapevoli del rischio che andavano ad incontrare. Ora, a quattro giornate dal termine, si può materializzare il sogno della Prima Categoria a distanza di quasi sei anni. Nel 2018 i ragazzi del presidente Piero Mataloni persero il playout contro il Borgo San Martino.

