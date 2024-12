Dopo la vittoria del campionato di Seconda Categoria la DM 84 Cerveteri si proietta nel futuro, preparandosi a un campionato che torna a disputare dopo 5 anni. La società giallorossa del presidente Mataloni e il direttore generale Oliva avrà da lavorare in estate per riorganizzare la rosa e mettere in piedi una formazione competitiva per la categoria. Basti pensare che saranno tre le compagine ceriti, unitamente a Borgo San Martino e Città di Cerveteri, quest’ultima in attesa di ripescaggio. È chiaro che sarà un torneo molto più difficile, a cui gli etruschi ci dovranno arrivare con una squadra organizzata e con qualche elemento di esperienza.

«Noi siamo una squadra giovane, dovremo rafforzarci inserendo elementi che conoscono bene la Prima Categoria - ha detto il direttore generale Oliva - con l’allenatore Virgili abbiamo avuto un incontro, c’è un accordo di massima sulle operazione da effettuare per dare qualità e sostanza a quei reparti dove abbiamo bisogno di innesti. Siamo fiduciosi, creeremo un gruppo all’altezza del campionato che andremo ad affrontare».

