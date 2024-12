Oltre a pensare al prossimo campionato, che disputerà in Prima Categoria, la DM 84 Cerveteri, sta pensando di acquistare una tribuna mobile, visto che ne è sprovvista. Sarà installata al campo di Due Casette, la casa dei giallorossi, e avrà 60 posti a sedere. L'idea del presidente Piero Mataloni è piaciuta a tutti, compreso qualche imprenditore del posto, che si è detto disponibile a partecipare alla raccolta fondi per concedere alla tifoseria di assistere alle partite dalla tribuna. L'amministrazione comunale, come sempre, ormai da anni, si è dimostrata insensibile alle attività sportive della città, considerata che l'ultima opera sportiva, il manto in sintetico dello stadio Enrico Galli, è datato 2010. L'impegno costante del club cerite è molto forte e si regge attraverso sponsor e feste, che consentono ai dirigenti di sostenere le spese di gestione molte alte e spesso inarrivabili.

©RIPRODUZIONE RISERVATA