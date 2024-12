Turno casalingo per i rossoblu, che alle 11 allo Stadio Ivano Fronti affronteranno la Polisportiva Ostiense, che viaggia in piena zona playout e quindi ha bisogno di punti per cercare di trovare la posizione migliore per gli scontri diretti alla salvezza. I tirrenici, invece, dopo la vittoria esterna con l’Urbetevere, che ha ridato fiato ad una squadra che ormai non ha più nulla da dire al campionato, in quanto denuncia dodici punti di ritardo dalla capolista Sorianese, punta invece a conquistare quantomeno il terzo posto (ora è quinta) visto che il distacco dalla compagine che occupa il gradino più basso del podio e cioè la stessa Urbetevere è appena di cinque punti. Una vittoria con l’Ostiense, consentirebbe, in caso di stop dei romani, di superare il Palocco in classifica che dista una lunghezza e che oggi affronterà il Duepigreco Roma e quindi di avvicinarsi alla terza posizione. Chiaramente le sconfitte con le ultime tre in classifica subite nelle gare precedenti, hanno di fatto tolto la possibilità agli uomini di mister Cafarelli di poter puntare alla prima posizione. Il campionato comunque continua, quando mancano tre gare al termine, l’imperativo che si è dato la società è quello di puntare il più in alto possibile, e questo significa cominciare a riprendere il cammino percorso almeno fino a quando, con un ruolino di cinque successi consecutivi, il Santa Marinella deteneva la seconda posizione in classifica. Il presidente, che più di tutti crede fermamente in un recupero dei suoi, chiede alla squadra di impegnarsi fino in fondo. «Dobbiamo puntare a fare il miglior percorso possibile - dice la dirigenza – speravamo ovviamente in una situazione diversa giunti a questo punto. Ma i passi falsi esterni delle ultime domeniche hanno condizionato questo campionato. Noi però non molliamo a vogliamo che i ragazzi diano tutto in campo».

