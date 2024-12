Sarà un mercoledì da leoni, una serata che per la Dinamo Ladispoli sarà decisamente importante.

Per gara 2, nella semifinale per la serie C, i ragazzi di coach Crocicchia affrontato Petriana, dopo averci perso domenica a Roma.

Alle 20 sulle tribune del PalaSorbo è previsto il pubblico delle grandi occasioni, per il quale non ci sono più aggettivi da spendere visto il sostegno che hanno manifestato durante il campionato.

«Loro sono una squadra molto forte, hanno un valore nei singoli molto evidente - ha detto il presidente Luigi Fois- . Pertanto sta a noi, grazie alla spinta del nostro pubblico, fare il massimo e lottare a denti stretti. Non abbiamo nulla da perdere, ce la giocheremo fino all'ultima goccia di sudore. Sappiamo che sarà una gara molto dura, qualsiasi verdetto ci aspetterà è stata una stagione bellissima, vissuta alla grande. Certo, a questa gara ci arriviamo con le energie mentali che non sono delle migliori, dal momento che ne abbiamo consumate tante. Ma posso assicurarvi che la mia squadra non lascerà nulla al caso e giocherà per vincere».

©RIPRODUZIONE RISERVATA