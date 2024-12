La Dinamo Pallacanestro Ladispoli è volata in semifinale dei playoff per la promozione in Serie C.

Il quintetto ha chiuso i conti con il Sant’Anna Morena Basket vincendo con il punteggio di 61-77 al termine di una gara praticamente perfetta.

Un successo netto che conferma quanto la squadra del coach Daniele Crocicchia possa essere veramente la mina vagante dei playoff per continuare a sognare la Serie C.

Una vittoria mai in discussione nonostante l’impegno dei padroni di casa che alla fine hanno ceduto alla Dinamo Pallacanestro Ladispoli che è sempre stata in vantaggio.

In semifinale il team del presidente Luigi Fois affronterà la Petriana Roma che si è sbarazzata dell’Albano Basket.

Un altro impegno importante contro un quintetto molto forte, ma questa Dinamo Pallacanestro Ladispoli ha dimostrato di poter giocare al\la pari con chiunque.

