Con la vittoria per 93-37 a Fondi di sabato scorso la prima squadra della Pallacanestro Dinamo Ladispoli mantiene il diritto sportivo a disputare anche nella prossima stagione il campionato di Serie D laziale; un traguardo non così scontato viste le vicissitudini degli ultimi mesi.

Tutto è bene quel che finisce bene, certo però che la sofferenza e le frustrazioni dentro e fuori dal campo sono state molte, ma come sempre le difficoltà una volta che si riescono a superare rendono più forti e determinati, perciò ora ci si aspetta una nuova stagione di riscatto e divertimento.

Cosi il presidente Luigi Fois : «I ragazzi che hanno festeggiato sabato sera hanno mostrato attaccamento e resilienza, anche nei momenti più difficili, e per questo voglio ringraziarli una volta di più, così come voglio ringraziare lo staff tecnico, dirigenziale e tutte le loro famiglie, senza dimenticare tutti coloro che in questo anno cosi travagliato ci sono stati vicini, comuni cittadini, tifosi, appassionati, persone che con piccoli gesti quotidiani hanno riscaldato il cuore di tutta la Dinamo, rendendo merito al nostro lavoro e aiutandoci a completare questa stagione regolarmente nonostante tutte le difficoltà logistiche e organizzative che abbiamo dovuto affrontare. Sono sicuro che lo hanno fatto perché consapevoli che nonostante tutto e nonostante alcuni, lo staff e gli atleti della Dinamo hanno portato a testa alta, con orgoglio e valori rari, in giro per Roma e il Lazio il nome di questa comunità, Ladispoli, in modo semplice, chiaro, identitario. Ora siamo ancora impegnati con due gruppi nei campionati giovanili Gold Under 17 e Under 15, con i primi che stanno concludendo un percorso di grande crescita tecnica, che ha visto molti di loro esordire in prima squadra, e gli altri che sono addirittura ancora in ballo per potersi togliere una gran bella soddisfazione, visto che sono in semifinale di Coppa Lazio, ma a metà giugno tireremo le somme e vedremo quali saranno le condizioni al contorno per poter ripartire, soprattutto in funzione degli spazi palestra a disposizione; saranno certamente necessari degli aggiustamenti, riflessioni accurate e forse decisioni dolorose, ma abbiamo il grande privilegio di poter contare su un nocciolo duro, solido e forte di veri Dinamos».

Parziali: 8-29 / 15-27 / 6-17 / 8-20.

Virtus Basket Fondi: Morella 7, Rubino 6, Carnevale 1, Addessi 4, Andreola 7, Fettih 12.

Sanitaria 2021 Dinamo Ladispoli: Mastrodonato 8, Fois, Bernini 4, Medici 2, Moretti 6, Parmesan 10, Clavarino 25, Pasquinelli 13, Paone 6, Lato 11, Medici 8.

