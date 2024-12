Successo per la Dinamo Ladispoli che espugna Aprilia. Con una prestazione che ha rasentato la perfezione hanno vinto per 69-80 gli uomini di coach Crocicchia. Al cospetto dei pontini apparsi concentrati e determinati, vogliosi di riscatto, lucidi e sempre in partita. «In una partita giocata a ritmi alti - ha detto il coach arancioblu - la mia squadra è stata sempre in testa sin dalle prime battute, e pur senza mai riuscire ad allungare decisamente è riuscita a controllare le operazioni di gioco in un modo che è sembrato sempre abbastanza autoritario».

I ladispolani sono sembrati sempre molto concentrati in difesa, a volte forse fin troppo vogliosi di recuperare palla, cosa che ha fatto spendere loro qualche fallo di troppo, mentre in attacco hanno saputo ben alternare penetrazioni e tiri dalla distanza. Partita sempre piacevole per chi l’ha vista, intensa e tatticamente interessante, con le due squadre che hanno alternato entrambe difese a zona e a uomo; i numerosi spettatori presenti hanno fatto sentire la loro presenza con un tifo rumoroso e colorito, ma anche nel momento più caldo della partita (neanche a farlo apposta, verso la fine terzo quarto, come la settimana prima al PalaSorbo), con Aprilia che stava esprimendo il massimo sforzo in un tentativo di rimonta che l’ha vista arrivare sul -4, e un piccolo problema al cronometro, tutto si è svolto in un clima di grande fair-play. Con questa vittoria la formazione del presidente Luigi Fois , che da qualche settimana si è garantita i playoff, è in un momento favorevole per guardare al futuro con moderato ottimismo, indispensabile per provare a fare un buon risultato quando vi sarà l'atto finale per decretare le promozioni in serie C.

