Impresa della Dinamo Pallacanestro Ladispoli che espugna 64-55 il campo della capolista SS Lazio e vola al secondo posto in classifica in Serie D.

Prestazione superlativa del quintetto del coach Daniele Crocicchia che giocherà i play off per la promozione in Serie C.

Evidentemente le critiche costruttive hanno sferzato il quintetto del presidente Luigi Fois che sono tornati a giocare al massimo delle loro possibilità, essendo peraltro l’unica squadra che ha sconfitto per due volte in questo campionato la capolista SS Lazio.

Ora l'attesa è rivolta ai play off, dove gli orangeblu vogliono dare il massimo per tentare il salto nella serie C Unica.

