Niente iscrizione per la DCL RIM BKL , che rinuncerà al campionato di serie C. Entro il 4 luglio sarà possibile effettuare l'iscrizione, ma a quanto pare è stato annunciato che non la faranno. Finisce l'avventura del basket a Cerveteri, che con tani sacrifici aveva raggiunto la serie C, per poi unirsi a Ladispoli, esperienza che è durata un anno culminata con una salvezza meritata. Nel mentre, sui social, il coach Giorgio Russo ha annunciato le sue dimissioni, dovute al futuro incerto del club, che con molta probabilità ripartirà dalla Promozione: «Sono stati cinque anni straordinari, con tante soddisfazioni e gioie. Ringrazio tutti, società, giocatori, staff e tifosi. Vado via orgoglioso di aver allenato questa squadra , la porterò per sempre nel mio cuore», ha detto Russo.

Per quanto riguarda Massimo Albano, che ha condotto le operazioni lo scorso anno in funzione di responsabile, giovedì terrà una conferenza stampa. Le novità che saranno diffuse saranno relative, con molta probabilità, alla rinuncia del campionato di C Unica, per ripartire con il nome BKL Ladispoli in serie D.

Ci sarà anche la presentazione ufficiale del nuovo progetto condiviso tra BkL Basket Ladispoli e Virtus Roma 1960, denominato “Accademia del Basket sul Mare”.

«Un accordo storico – affermano dalla società rossoblu – che unisce due realtà simbolo del basket laziale, con l’obiettivo di creare un polo tecnico d’eccellenza sul litorale nord di Roma, offrendo nuove opportunità di crescita ai giovani atleti, un’identità forte alla pallacanestro locale e un sistema formativo condiviso. Durante l’evento, aperto al pubblico, verrà presentato il piano di sviluppo dell’Accademia, la

partecipazione di testimonial del mondo della pallacanestro, e momenti di networking dedicati a media, sponsor e stakeholder.

L’Accademia si pone come riferimento per:

 Giovani atleti in cerca di percorsi strutturati e visibilità nazionale

 Appassionati della Virtus, che ritrovano nella collaborazione lo spirito della grande squadra romana

 Giocatori di altre società, che vogliono una nuova casa cestistica che li possa valorizzare al meglio

 Professionisti, che troveranno spazi per continuare a giocare e formarsi

 Imprese e sponsor, che avranno accesso a una community sportiva ampia, radicata e dalla visibilità che non si limita al locale ma si allarga a tutto il territorio nazionale. Ladispoli diventa così epicentro di un progetto che guarda al futuro con radici solide e ambizioni concrete».

