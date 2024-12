Si ferma la DCL Edilizia, che in casa subisce la seconda sconfitta stagionale. Cede al Città Futura la formazione di coach Russo, che gioca a fasi alterne, recuperando all'ultimo quarto, non sufficiente per portare a casa i due punti. Gli ospiti vincono per 83- 75, vincendo una partita con merito. Il commento della gara è affidato al presidente Massimo Albano.

«Primo quarto buono, per il resto non c'è stato nulla. Nell'ultima frazione abbiamo recuperato qualche punto, qualche indecisione arbitrale ci ha condizionati. Prendiamo atto della sconfitta, in casa fatichiamo a vincere. - ha raccontato Albano -. Il nostro percorso fino ad oggi è segnato da dei risultati che sono in linea con le aspettative».

La squadra sta dimostrando più capacità in trasferta che in casa. Va sottolineato il fatto che le avversarie giunte al Pala Sorbo sono state di spessore. Ora testa a domenica prossima. Parola d'ordine, riscatto.

Parziali: 22-24; 8-19; 23-22; 20-18.

DCL Edilizia BKL Ladispoli Rim: Norcino 29, D'Agostino n.e., Trebbi 9, Nizza 4, Scascitelli, Galan Tesillo 11, Salomone n.e., Garbini, Mastropietro 6, Taraddei 4, Parlato 10. Allenatore: Russo.

Città Futura: Argenti 15, Santomassimo 6, Ingrilli 10, Cimminella 18, Ranocchia 16, Bonessio 13, De Caro n.e., Singh 7, De Palo n.e., Mattia n.e. Allenatore: Baralla.

