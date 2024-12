Che bello è.. vincere a Civitavecchia. Per la DCL Edilizia è festa grande. La formazione nata dall’unione di RIM Cerveteri e del BKL Ladispoli sbanca la palestra Riccucci, vincendo in volata per 79 a 76 una partita avvincente a spese dei padroni di casa della Cestisitica.

I ragazzi di coach Russo partono forte, con grande concentrazione in difesa ed equilibrio in attacco, con il solito Galan Tesillo a farla da padrone, il primo quarto si chiude in vantaggio di 7 punti e la partita sembra ben indirizzata. Nel secondo quarto, però, arriva la reazione rabbiosa della Cestistica, che si aggrappa al talento dei suoi giocatori per aggredire la partita e chiudere all’intervallo con un vantaggio di 11 punti.

Il rientro dagli spogliatoi restituisce la concentrazione perduta agli ospiti, che restano aggrappati alla partita reagendo prontamente a tutti gli assalti degli avversari. Il quarto periodo è un meraviglioso monologo di Parlato e compagni, che, trascinati da uno straripante Mastropietro e un glaciale Norcino, tramortiscono gli avversari, tenendoli a soli 11 punti nel quarto e conquistando una vittoria che fa esplodere di gioia i tifosi. Nel dopo gara, è un ex, Parroccini, che esalta la squadra. «Gara combattuta, giocata di gran lena da entrambe. Diciamo che è stata in bilico fino all'ultimo secondo, bravi noi che siamo riusciti a tenere alta la concentrazione, senza mollare la presa. Un successo importante per il morale. Per il resto - ha concluso il capitano della DCL - c'è un cammino lungo da fare».

A fare eco a Parroccini, anche le parole di coach Russo: «I ragazzi hanno un'energia positiva, li conosco bene perché li alleno da tanti anni ma anche i nuovi hanno subito dimostrato di essersi inseriti a pieno. Loro sono forti, è complicato difendere contro di loro perché hanno una squadra completa in tutti i ruoli, nel 4° periodo è scattata questa positività e abbiamo fatto una super partita. I nostri obiettivi? Ci vogliamo divertire, costruire un bel gruppo, oggi ci tenevamo tanto io su questo campo ci giocavo da ragazzino era la prima volta che ci tornavo, ed è stata una bella soddisfazione».

Parziali: 14-21; 30-12; 21-23; 11-23.

Cestistica Civitavecchia: Price 13, Campogiani 8, Rizzitiello, Pierleoni 21, Gianvincenzi 5, Paterlini 6, Maeorg 12, Bottone 2, Gentile n.e., Spada 9. Allenatore: Casadio.

DCL Edilizia BKL Ladispoli Rim: Norcino 14, Trebbi 2, Parroccini 5, Nizza 4, Scascitelli 4, Galan Tesillo 19, Salomone n.e., Garbini 6, Mastropietro 18, Taraddei, Parlato 7. Allenatore: Russo.

