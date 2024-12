Sulla strada della DCL Ediliza, alle ore 21, c'è la squadra più in forma di questo momento, il Don Bosco.

La compagine arriva al Pala Sorbo per complicare i piani alla formazione tirrenica, che dopo il successo di sabato scorso, appare con il morale a mille.

Il patron Massimo Albano è soddisfatto dell'andamento della squadra, alla quale chiede una prova maiuscola contro Don Bosco.

Sarà una partita aperta a ogni risultato, in cui si prevede una buona affluenza di pubblico, sebbene l'orario non sia dei più adeguati.

Coach Russo arriva a questa sfida con la squadra al completo, affidandosi ai giovani, che stanno ricoprendo un ruolo determinate.

La squadra giallonera viaggia nei piani alti della classifica e confida, come si sa, nell'esperienza dei suoi giocatori per puntare ai playoff. Il match di stasera, diventa una prova del nove. Un esame che va superato a pieni voti, perchè vincendo ci sarebbe un bel balzo in avanti.

«Dobbiamo dare il massimo - ha detto Manuele Parroccini - se vinciamo mettiamo un'ipoteca ai playoff».

