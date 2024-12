Vuole tornare al successo la Dcl Edilizia, che chiede strada al Palocco al PalaSorbo di Ladispoli. Obiettivo, naturalmente, sono i due punti per rimanere sulla scia dei playoff, traguardo dichiarato ad inizio campionato dal presidente Massimo Maria Albano. «Dopo due sconfitta di fila dobbiamo rialzare la testa e vincere. Sappiamo che sarà una gara dura, ma dobbiamo superare il match a pieni voti. È una gara in cui attendiamo il nostro pubblico, vogliamo il loro apporto per vincere e convincere - ha detto il massimo dirigente giallonero - rientra Parroccini dopo una vacanza, per il resto coach Russo ha qualche piccolo dubbio. I tirrenici affronteranno una squadra organizzata, che fa leva sul collettivo. Servono i due punti per rimanere nei piani alti della classifica. Un successo, dunque, che farebbe bene anche al morale, condizionato da due sconfitte consecutive».

Si gioca domani alle ore 19.30, ingresso gratuito.

