Gara interna per la Dcl Edilizia che domani sfida al PalaSorbo alle ore 19.30 il La Salle, compagine molto giovane che ha gli stessi punti in classifica dei tirrenici. Dopo tre vittorie di fila e una sconfitta, la squadra di Giorgio Russo proverà a mettere in cascina altri due punti per continuare il suo cammino nelle posizioni alte di classifica. Il patron Massimo Albano è fiducioso: «Non abbiamo una gara facile, anzi, il fatto che siano giovani è una grande insidia. Loro sono una formazione che gode di elementi, seppure giovani, ma di grande valore. Vogliamo riscattarci dalla sconfitta di domenica, giunta dopo una prestazione maiuscola, della quale sono rimasto molto soddisfatto. Se giocheremo con lo stesso ritmo sono sicure che raggiungeremo il successo».

Sugli spalti del PalaSorbo sono previsti duecento tifosi, l'arma in più di questa squadra. Per quanto riguarda la formazione, non ci sono indisponibili. L'importante è conquistare la vittoria che fa morale e che fa avanzare nelle sfera alte della classifica la formazione giallonera.

