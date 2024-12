La DCL BKL RIM fa il suo esordo davanti al pubblico amico alle 19.30, di fronte la Pass Roma, formazione capitolina. La missione è vincere e far divertire il pubblico del Pala Sorbo di Ladispoli, che da quest’anno ha l’occasione di godersi la serie C Unica. Dopo la sconfitta di domenica, ecco scendere in campo una squadra che ha voglia di dare il massimo per arrivare al successo. Patron Massimo Albano, colui che gestisce la prima squadra, è pieno di entusiasmo: «Abbiamo unito le forze, noi e RIM; ora mi auguro che si vedano i risultati in campo - ha raccontato Albano - . È chiaro che vogliamo vincere, come ovvio. Sarebbe bello per i tifosi, per tutti. Sono fiducioso nel progetto, continuo a pensare che si possono fare grandi cose. Passo alla volta, intanto ci aspetta una gara difficile, che vogliamo far nostra. Conosco i ragazzi e sono convinto che ci metteranno forza e determinazione per arrivare al succeso». Sulla formazione che scenderà in campo non ci sono grandi dubbi, potrebbe essere la stessa che domenica scorsa ha giocato sul parquet del Fonte Roma.

