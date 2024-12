Vittoria importante per confermare sempre di più il secondo posto nel girone A. La Comal Civitavecchia Volley Academy ha sconfitto per 3-0 l’Antares Roma nel quadro del campionato di serie C. Ma l'incontro disputato al Marconi non è stato semplice come può sembrare, il gruppo di coach Pignatelli ha trovato delle difficoltà e in uno dei parziali è dovuto anche passare dai vantaggi per riuscire ad avere ragione. Comunque fondamentale essere riusciti a superare lo scoglio Antares senza lasciare punti per strada, cosa che era accaduta già per due volte nel corso del girone di ritorno. Cva rimane sempre saldamente al secondo posto nel raggruppamento, in una parte conclusiva della regular season che potrebbe essere senza grandi obiettivi. Allo stesso tempo la situazione di tranquillità potrebbe permettere di preparare i playoff con la cura maggiore possibile ed è probabile che in società stiano già pianificando il da farsi per le prossime settimane. Tutto questo sempre se la Lazio non dovesse avere clamorose battute d’arresto, che potrebbero rimettere in gioco il discorso primo posto, che, ricordiamo, darà degli importanti vantaggi in vista degli spareggi promozione, anche se non riserverà il passaggio immediato alla serie B2.

«Abbiamo disputato una buona partita - commenta coach Alessio Pignatelli - siamo sempre stati in controllo del match. Nel secondo set siamo stati meno performanti in attacco ma l’abbiamo risolta con altri mezzi. Non siamo ancora al top ma i playoff sono lontani ed abbiamo tutto il tempo per arrivarci nel migliore dei modi».

