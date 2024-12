C’è una gara casalinga con orario anticipato per la Comal Civitavecchia Volley Academy nel campionato di serie C. Le arancionere scenderanno in campo alla palestra del Marconi alle 16.15 per affrontare Sabaudia nella quartultima giornata della regular season. Non si tratta di una sfida particolarmente importante per le tigri, che hanno già ottenuto aritmeticamente il secondo posto e, onestamente, è impensabile raggiungere il primo, visto che la Lazio ha nove punti di vantaggio su Guidozzi e compagne e finora di punti per strada non ne ha lasciato neanche uno. Per quanto riguarda la formazione, in dubbio Faedda per influenza e Guidozzi che ha qualche problema fisico. Si tenterà di recuperarle in queste ore. Discorso diverso per Sabaudia, che ha necessità di vincere al Marconi per conquistare l’accesso ai playoff a danno di Volley Friends. «Sicuramente in questo periodo – spiega la palleggiatrice Alessia Faedda – ci stiamo concentrando maggiormente per l'arrivo in ottima forma ai playoff, ma non bisogna assolutamente trascurare le ultime partite rimaste del campionato». E, come già detto nei giorni scorsi, sono arrivate grandi notizie, proprio per la stessa Faedda e per la schiacciatrice-opposto Cristina Camilli, giovanissime punte di diamante del vivaio arancionero, che hanno ricevuto la convocazione con il Club Italia del Centro, che rappresenta l'anello di congiunzione tra la fine dell'attività giovanile e l'alto livello, e coinvolge atleti e atlete in percorsi di qualificazione e crescita, attraverso un costante monitoraggio e stimolazione delle abilità degli atleti e delle atlete. Il 29 e il 30 aprile si terranno i primi incontri a Vigna di Valle per uno stage di allenamenti sotto la guida dei Michele Minotto come 1° allenatore e Marco Mencarelli come direttore tecnico e di tutto lo staff dei tecnici federali del Club Italia del Centro. «La chiamata dal Club Italia per me significa aver raggiunto un'altro importante obbiettivo nella mia crescita pallavolistica – dichiara Alessia Faedda – sono molto emozionata ma cercherò di mantenere la calma durante gli incontri per evidenziare al meglio quello che sono le mie capacità. Cogliendo l'occasione anche per imparare nuove cose visto l'alto livello degli allenamenti a cui parteciperò».

©RIPRODUZIONE RISERVATA