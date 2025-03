Le giovani rossonere infiammano il palazzetto di Fabrica di Roma.

La Comal Cv Volley & Anguillara ha conquistato il titolo territoriale Under 14 Femminile.

Dopo una stagione avvincente e ricca di soddisfazioni la squadra si è fatta trovare pronta a Fabrica di Roma per la Final Four sia in semifinale contro Tuscania Volley che nella finalissima contro Volley Life FR.

Questo ulteriore successo è l’ennesima dimostrazione che la sinergia tra associazioni sportive premia ed è la carta vincente per formare le atlete verso l’alto livello in un contesto dove possono lavorare con i migliori tecnici e le migliori atlete di quella determinata categoria.

Questo gruppo ha maturato esperienza partecipando anche al Torneo Nazionale di Natale organizzato dal Volley Cecina.

É evidente che incrementare le occasioni di confronto ha permesso alle atlete di aumentare i momenti di crescita e di coesione, evidenziando al contempo i possibili miglioramenti.

A nome suo e della società, il primo allenatore Cristiano Cesarini afferma: «Rinnovo i miei ringraziamenti a tutti i tecnici che hanno collaborato con me e in particolare alla seconda allenatrice Chiara Ventura, ma anche ai tecnici Simone Rubini, Giancarlo De Gennaro, Saverio Fagiani, Veronica Guidozzi e alla dirigente Cinzia Fois. Ringrazio inoltre la società Volley Anguillara che ha abbracciato questo nuovo progetto con entusiasmo e i genitori delle atlete che ci hanno accompagnati in tutto il percorso, sia supportandoci logisticamente per permettere alla squadra di allenarsi insieme, sia a Civitavecchia che ad Anguillara, che supportandoci dagli spalti con un tifo allegro e festoso. Ringrazio infine le nostre infaticabili atlete per tutti i sacrifici profusi, ma soprattutto per averci creduto sempre».

Per le campionesse territoriali U14F avrà inizio la fase regionale che sarà un interessante palcoscenico in cui confrontarsi con le migliori squadre della Regione Lazio.

Dopo che le atlete della Asd Civitavecchia Volley inserite nei vari progetti consortili hanno raggiunto la vittoria di tutti i titoli femminili finora assegnati dal CT Viterbo, l'Asd Civitavecchia Volley sta già lavorando a nuovi progetti e collaborazioni per la stagione 2025-2026.

