Sofferenza ce ne è stata, ma alla fine l’intero bottino è stato condotto in salvo. La Comal Civitavecchia Volley ottiene la prima vittoria piena della stagione in serie C, andando a vincere a Roma per 3-1 sul parquet del San Paolo Ostiense.

Non è stato affatto facile per le ragazze guidate da Alessio Pignatelli, al di là di quello che lasciava presupporre la vigilia dell’incontro, conquistare l’intera posta in palio. Il primo set se lo aggiudicano delle romane, con le civitavecchiesi che sembrano la brutta versione rispetto a quanto potrebbero offrire. Ma non è affatto finita: le rossonere rischiano anche di perdere il secondo parziale.

Dopo aver accumulato tanti punti di vantaggio, la Comal si rilassa e favorisce il rientro delle avversarie. Bisogna andare ai vantaggio, con Guidozzi e compagne che ce la fanno per 31-29. Perdere questo set avrebbe tolto un altro punto in classifica. Ma successivamente le rossonere trovano la giusta armonia e ci sono pochi problemi per chiudere la pratica, dimostrando la loro qualità ed anche il fatto che hanno bisogno ancora di qualche settimana per poter carburare e diventare quel rullo compressore in grado di far scalare le posizioni della classifica.

«Partita dai due volti - dichiara coach Alessio Pignatelli - contratte nella prima parte della gara dove abbiamo faticato a trovare le nostre giocate, più disinvolte nella seconda parte dove tutto è stato più semplice. I percorsi di crescita delle squadre spesso hanno bisogno di passare dalla sofferenza per raggiungere una propria dimensione».

©RIPRODUZIONE RISERVATA