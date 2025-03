È diventato l’appuntamento di ogni settimana, ovvero l’aggiornamento del numero delle vittorie consecutive nel campionato in serie C per la Comal Civitavecchia Volley. Nel posticipo della domenica sera le rossonere hanno violato anche il parquet di Castello, uscendo vincitrici per 3-1. Ma non è stato certamente semplice uscire con i tre punti in tasca dal campo capitolino, perché le padrone di casa si sono dimostrate avversarie di un certo peso, rimanendo in scia almeno per i primi due set. Dopo aver vinto senza grossi problemi nel finale il primo parziale, le cose si sono complicate nel secondo set, nel quale a prevalere è stata Castello. Qui la situazione si modifica, con la Comal che deve tirare fuori tutto il bagaglio tecnico a disposizione per cambiare approccio alla gara e le novità si vedono, con le civitavecchiesi che riescono a prevalere nonostante la strenua resistenza capitolina, che prova in qualche modo a fermare l’impeto della capolista. In classifica non ci sono da fare particolari segnalazioni, visto che permangono sette i punti di vantaggio nei confronti di Viterbo. Ma le novità si possono ampiamente notare nel proseguimento del calendario, perché sabato prossimo ci sarà lo scontro diretto sul campo della formazione della città delle mura. «È stata una vera e propria battaglia - commenta coach Alessio Pignatelli - che siamo riusciti a vincere grazie alla nostra caparbietà. Le nostre atlete più esperte sono state fondamentali nel trainare il resto del gruppo e mettendo a disposizione del collettivo la loro esperienza. Non abbiamo espresso il nostro miglior gioco ma abbiamo mantenuto l'imbattibilità e nell’arco di una stagione si passa anche da queste gare».

