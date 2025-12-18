Sofia Mignanti, giovane atleta cresciuta nel vivaio della Civitavecchia Volley, ha ricevuto la convocazione ufficiale della Federazione Italiana Pallavolo con il Club Italia del Centro.

La giovane atleta classe 2009 ha svolto un percorso di crescita di alto livello costruito fin dal Volley S3, dove Sofia ha vestito per la prima volta la maglia rosso nera, e che l’ha portata a maturare esperienze, continuità e qualità tecniche all’interno di un contesto competitivo e formativo giocando diversi campionati di eccellenza giovanili, compreso il progetto VolleySì per arrivare a soli 14 anni sotto la guida di Alessio Pignatelli nella serie C societaria.

Lo stage col Club Italia si svolgerà dal 26 al 30 dicembre presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma, coinvolgendo le atlete selezionate in un percorso di qualificazione, monitoraggio e crescita che rappresenta un momento fondamentale di passaggio tra l’attività giovanile e l’alto livello, sotto la guida del direttore tecnico delle nazionali giovanili Marco Mencarelli e dello staff del Club Italia del Centro.

«La convocazione di Sofia Mignanti è un’ulteriore conferma della altissima qualità tecnica del lavoro che quotidianamente costruiamo in palestra - afferma la Presidente Viviana Marozza - Dopo Francesca Catanesi, Cristina Camilli e Alessia Faedda, la convocazione di Sofia conferma ancora una volta che le atlete e gli atleti che formiamo sono preparati per affermarsi stabilmente nelle categorie nazionali al punto di attirare l’attenzione dei vertici tecnici federali. La crescita dei giovani é per noi motivo di grande soddisfazione e stimolo a continuare su questa strada come già stiamo facendo con numerosi atleti del nostro vivaio e con altri che quotidianamente decidono di abbracciare i nostri progetti, spesso anche da fuori provincia».

Un altro importante traguardo per la Civitavecchia Volley, che consolida il proprio ruolo di riferimento tecnico di alto livello non solo a livello cittadino.

