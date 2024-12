Torna in campo la Comal Civitavecchia Volley, attesa da uno scontro esterno in terra pontina.

Alle 17 le ragazze allenate da coach Alessio Pignatelli saranno a Latina per fare visita al Cosmos.

Le rossonere sono al comando del girone, avendo superato anche il Viterbo, che è stato sconfitto nell’ultimo turno dall’Antares, e sono davanti con un punto di vantaggio proprio nei confronti delle romane, che sono allo stesso livello di punteggio con il Sempione.

Quindi è cominciato nella maniera migliore il percorso di Guidozzi e compagne, dopo una partenza stagionale che aveva rischiato di fargli perdere più di un punto per strada, in un torneo che richiede il massimo sforzo e l’impegno costante per poter arrivare bene fino in fondo al percorso.

Di fronte una squadra che, onestamente, non sembra in grado di creare particolari grattacapi alle rossonere di Civitavecchia, come dimostrano gli zero punti riscontrati finora in classifica, con nessun set vinto e un quoziente punti di 0.44.

