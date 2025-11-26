Un coro forte e coeso si è alzato dagli spalti della Civitavecchia Volley questo weekend contro la violenza.

La Cv Volley ha aderito anche quest'anno all'iniziativa della Federazione Italiana Pallavolo scendendo in campo con oggetti rossi in ricordo delle vittime di violenza e per sensibilizzare tutto il club a contrastare la violenza sulle donne e di genere. Dalle prime squadre alle giovanili tutte le formazioni sono scese compatte esponendo qualcosa di rosso.

Sabato sono scesi in campo gli atleti della prima squadra maschile, la Serie D Roses Hotels di coach Alessandro Marino, insieme a Roma 7 contro cui la gara si è conclusa a punteggio pieno a favore dei rosso neri. Domenica la C Femminile Comal ha vinto al tie break contro la Luiss in trasferta.

Tra i risultati significativi del weekend è arrivata anche la convocazione al Territorial Day che si svolgerà il 29 novembre alla presenza dello staff tecnico del CQT Viterbo e dei Selezionatori regionali del CQR Lazio. Sono cinque le giovanissime atlete rossonere: Bacchi Althea, Caponero Rachele, Morra Michela, Pasquino Noemi e Verde Giorgia.

«In occasione della Giornata contro la violenza di genere, la nostra società rinnova con forza il proprio impegno nel promuovere rispetto, ascolto e dignità - afferma la Presidente Viviana Marozza - Ogni giorno, in palestra, insegniamo ai nostri ragazzi che lo sport non è solo competizione, ma educazione ai valori del fair play, dell’ascolto, della collaborazione, e strumento concreto di prevenzione contro ogni forma di violenza. Perché crescere insieme significa imparare a rispettarsi. Vi aspettiamo al Marconi anche questo weekend per sostenere le giovanili e sabato alle 18:30 la CF Comal contro Sales».

@RIPRODUZIONE RISERVATA