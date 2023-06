Con il finire dei campionati iniziano i raduni delle varie nazionali italiane di hockey in line e, grazie al grande lavoro della Cv Skating, saranno sempre di più gli Snipers a venire convocati.

Il primo a ricevere la chiamata azzurra è stato il capitano della formazione under 18, targata Pizzeria Red Carpet: Manlio Mandolfo sarà infatti nel weekend a Roana a disposizione del ct Luca Rigoni e dell'allenatore Andrea Bellini per il primo raduno di visionatura in vista degli Europei che si svolgeranno in Belgio a fine luglio.

«I nostri più sinceri complimenti a Mandolfo - afferma il presidente della Cv Skating Riccardo Valentini - ha disputato un'ottima stagione dando il suo prezioso apporto sia alla prima squadra che alla formazione under 18, di cui è stato con onore il capitano. Sono convinto che Manlio abbia tutte le carte in regola per giocarsi un posto in nazionale e tutti noi gli facciamo il nostro più sentito in bocca al lupo. Si tratta di una convocazione senz'altro meritata».

