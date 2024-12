È già tempo di presentazioni per la Csl Soccer, che per il secondo anno consecutivo parteciperà al campionato di Terza Categoria. Dopo la scorsa stagione, che è andata bene, ma che aveva visto qualche ritardo nella partenza del progetto, la società del presidente Marco La Camera ha voluto cominciare presto per non farsi trovare impreparata e proprio per questo motivo ha organizzato una piccola cerimonia di presentazione, presso il Roma Club di via Etruria. Presente, oltre al numero uno rossoblu, il tecnico Tommaso Valente, lo sponsor Marco Passerini, ed un nutrito gruppo di giocatori, che faranno parte della rosa, che attualmente vede la presenza di una quarantina di nomi, ma che, per ovvi motivi, dovrà essere scremata nel corso della preparazione atletica. Il club si è posto come obiettivo quello di ben figurare nella sua esperienza nel campionato, che dovrebbe vederlo ancora nel girone viterbese. Tra i giocatori che sono entrati a far parte del roster civitavecchiese, ci sono Bertoni, Berardozzi, Bisozzi, Baffioni, Tornato, Pipponzi, Gagliardi, Brancaccio, Poduti, Carru e Scognamiglio. Naturalmente non mancheranno i senatori dello spogliatoio rossoblu, come Ceccarelli, Presutti, Papacchioli, Gloria, Burattini, Stefanini, Sozio, Lancia, Angieri, Banni, Esposito, Olcese, Funari. «Partiamo un po' in anticipo a livello organizzativo e di squadre - spiega il presidente dei leoni, Marco La Camera - abbiamo fatto degli ottimi inserimenti di ragazzi che provengono da varie parti. A differenza dello scorso anno, abbiamo deciso di partire nel mese di agosto, con la possibilità di fare un'adeguata preparazione per affrontare il campionato nel miglior modo possibile. Lo scorso anno avremmo dovuto disputare il campionato Juniores, poi a qualche ora del termine dell'iscrizione, abbiamo deciso con Tommaso Valente e con lo staff, di optare per una Terza Categoria. Nel girone di ritorno siamo riusciti a fare un ottimo campionato, perdendo solo due partite. Quest'anno, nonostante tutto, abbiamo cercato dei rinforzi, volti a migliorare le prestazioni e i risultati della scorsa stagione. Ci saranno nuovi innesti nella società: qualcuno è uscito, qualcuno è entrato, con qualche nuovo sponsor che ci dà una mano per sostenere tutte le spese. La nostra difficoltà maggiore è di non avere un campo fisso in gestione, considerando anche il fatto che non vogliamo far pagare nulla agli atleti che vengono a far parte della Csl Soccer. Abbiamo continuato questo rapporto con Tommaso Valente, che prosegue questo processo di sviluppo, che era iniziato con me già anni fa. Cercheremo di mettere in piedi anche la squadra Juniores e qualche altra categoria giovanile, non allargando molto le prospettive, proprio a causa dell’assenza di una casa». Parole interessanti vengono espresse anche dal tecnico Tommaso Valente. «Vincere non è mai facile - spiega l’allenatore rossoblu - partiamo con un buon gruppo e con delle buone basi. Cercheremo di fare il massimo. Partiamo con una squadra attrezzata rispetto all'anno scorso. L'abbiamo voluta migliorare perché abbiamo un gruppo di ragazzi forti. Per quanto riguarda l’aspetto vittoria credo che, nel caso, ne dovremo parlare più avanti. Per fare bene ci vuole veramente la testa, perché se non ci metti sacrificio, spirito, attaccamento del gruppo, non arrivi da nessuna parte. Da quando gioco a calcio mi hanno sempre insegnato a dare il 100%. Non mi nascondo: questa squadra per me può arrivare in alto, però non voglio far voli pindarici, che non servono a questo gruppo. Ringrazio il presidente e il mio amico Marco Passerini di avermi regalato questa rosa molto competitiva. I nuovi verranno inseriti in gruppo già armonico e amalgamato dalla stagione scorsa, era proprio questo il mio obiettivo, ovvero dare qualità e competizione in tutti i ruoli».

