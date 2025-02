Sconfitta pesante del Città di Cerveteri, che sul campo dell'Atletico Capranica cede a una diretta rivale, perdendo una gara fondamentale in chiave salvezza. Finisce 1- 0 per i locali, con i verdeazzurri costretti ad alzare bandiera bianca, sebbene abbiano giocato con impegno e creato qualche occasioni da rete. I viterbesi, tra l'altro, hanno giocato in 10 uomini per buona parte della partita, ottenendo la rete del vantaggio a cinque minuti dallo scadere della prima frazione con il sigillo di Temperini. Il Cerveteri nella ripresa ha aumentato il forcing, producendo gioco ma con poca fortuna. Una sconfitta, quindi, che cambia lo scenario in zona salvezza, dal momento che gli etruschi retrocedono di qualche posizione. Un punto nelle ultime quattro gare, troppo misero il bottino per i ragazzi allenati dal tecnico Andrea Gabrielli, che domenica osserveranno un turno di riposo, per poi concentrarsi in tre gare vitali. Prossimo avversario sarà il Tolfa allo stadio “Galli”, contro una squadra che è in lizza per i playoff. Il club cerite rimane fermo sulla sua posizione, nessun provvedimento nei confronti del tecnico Gabrielli, al quale viene data fiducia.

