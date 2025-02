Il Comune di Fiumicino torna ad ospitare la consueta “Corri Fregene”. Divenuto ormai un appuntamento storico che riesce a coinvolgere un numero rilevante di sportivi nazionali, appartenenti a qualsiasi età o livello, ha come obiettivo unire lo sport sia al benessere che alla natura, attraverso una serie di corse e attività all'aria aperta. Anche quest'anno, come le scorse annate, l'evento si svolgerà a Fregene e precisamente andrà in scena domenica. Il luogo di ritrovo così come quello di arrivo è l'Hotel Corallo, situato in via Gioisa Marea 140, mentre l'orario di partenza è fissato alle ore 08.45. La manifestazione in sé, organizzata dall'Ascd Isola Sacra, prevede nell'attuale edizione - oltre la tradizionale gara - anche altre distanze competitive come i 30 km, i 21 km e i 10 km. Quest'ultimi saranno presenti anche nella gara non competitiva, evitando dunque l'obbligo di cronometraggio e nel fitwalking, optato per chi preferisce solamente camminare. Al traguardo, medaglia di partecipazione per tutti gli arrivati. Le principali strade interessate riguardano il Lungomare, Villaggio dei Pescatori, Via Rodi Garganico, Via Cervia, Via Maiori, Via Foce Verde, Via Nervi, Via della Pineta, Via Portovenere, Via Rapallo, Viale Viareggio, Via Gioiosa Marea, Via Rio Marina, Via Maratea e Via Agropoli. D'altronde, per garantire un regolare svolgimento e una sicurezza per tutte le persone cui prenderanno parte, la viabilità verrà modificata subendo della variazioni al traffico sino al termine dell'evento. Chiunque fosse interessato a partecipare - ad oggi si stimano 2000 partecipanti e 150 società di atletica provenienti dal centro Italia - può ancora iscriversi collegandosi al sito www.corrifregene.it, dove si troveranno tutte le info riguardanti il regolamento e le modalità di iscrizione.

