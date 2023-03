Sport

La Corneto Tarquinia si disseta con ''Birra''

CALCIO, ECCELLENZA. Il club rossoblu dopo l’ingaggio dei due classe 1996 Giulietti e Valentini annuncia un colpo in difesa. Il difensore del 2000 ex Civitavecchia Calcio 1920 e Montalto è pronto per iniziare la nuova avventura: «Un’esperienza tutta da vivere». Yuri venerdì è andato al Bonelli per stilare la firma sul contratto. D’ora in poi farà parte della rosa degli Under di mister Del Canuto