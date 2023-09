In Coppa Italia il Cerveteri pesca il Tarquinia, squadra che ha vinto domenica sul Castel Sant'Elia.

La sfida contro i tirrrenici si giocherà al Galli alle 11 del 10 settembre, una settimana prima dell'inizio del campionato.

Intanto è stato accolto bene il successo di domenica, non solo per la vittoria in campo, ma anche per la bella cornice di pubblico sugli spalti.

«Ne siamo felici - dice il presidente dei cervi Andrea Lupi -. Vedere tanta gente mi ha fatto piacere, tante persona che hanno pagato il biglietto per venirci a vedere. Stiamo salendo con il numero di abbonati, il mio obiettivo è raggiungere 100 tessere, quindi spingo i tifosi a sostenerci perchè sarà stagione promettente, ricca di successi».

