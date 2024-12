Un sabato il cui pronostico sembra quasi scontato, ma bisogna scendere in campo per vincere e giocare al meglio delle proprie possibilità. Campionato di serie C con turno casalingo per la Comal Civitavecchia Volley, che alle 18.30 ospiterà alla palestra dell’istituto Marconi Palombara. Tutto lascia presagire un successo senza grossi patemi d’animo per la squadra di Alessio Pignatelli, che è prima in classifica ed ha vinto tutte le partite disputate. Discorso diverso per la formazione sabina, che è penultima in classifica ed ha trovato nell’ultimo turno il primo successo stagionale nello scontro salvezza contro il Cosmos Latina. «Quella di sabato scorso è stata una partita più complessa - afferma Chiara Mori, che si riferisce alla scorsa gara contro Sabaudia - dal punto vista mentale che da quello tecnico, data anche trasferta che abbiamo dovuto affrontare. Entrare in campo con il peso di essere capoliste e doverlo dimostrare sul terreno fa gioco è probabilmente una pressione extra, ma che allo stesso tempo ci motiva a dare il massimo. Da questo momento in avanti per noi sarà una sfida mentale, l’obiettivo è mantenere la concentrazione e l’impegno che abbiamo sempre dimostrato fino ad oggi». Chiara Mori è entrata a far parte del gruppo della serie C da quest’anno, premiata dopo tutto quello che di buono ha fatto nel suo percorso, anche all’interno del club rossonero. «Gli allenamenti sono ricchi di stimoli - conclude la giocatrice - lavoriamo a ritmi alti e i sacrifici non sono pochi, ma molte sono le soddisfazioni. Essendo per me la prima volta in un campionato di questo livello considero ogni giorno come un’occasione per migliorare».

