Dopo Luca Giorgino, la Ste.Mar 90 Cestistica potrebbe presto accordarsi con altri due giocatori. Questa volta non c’è bisogno di andare tanto lontano. Infatti i rossoneri starebbero vagliando l’ipotesi di inserire in squadra due giocatori ex Dcl Edilizia, ovvero Samuele Garbini e Matteo Mastropietro, che, dopo la rinuncia del sodalizio alla categoria interregionale, potrebbero spostarsi da Cerveteri a Civitavecchia. Questo quanto circola nell’ambiente cestistico cerite.

Garbini è una guardia soprattutto difensiva. Figlio d’arte, è considerato un lavoratore infaticabile ed ha chiuso la scorsa stagione con quasi cinque punti di media a partita. Dopo quattro anni si potrebbe concludere il suo rapporto con la Rim, con cui ha vissuto giorni speciali, soprattutto quando risolse con una “bomba” una partita contro Fonte.

Mastropietro, invece, è un classe 2001, che in serie C ha superato i 9 punti e mezzo di media. E’ stato tra i protagonisti dei due successi della Dcl contro Civitavecchia realizzando, rispettivamente 18 e 15 punti, che sono il secondo e il terzo dato migliore a canestro del suo campionato. Cresciuto nel vivaio, è considerato un elemento che ha eleganza ed energia, con giocate da autentico fuoriclasse. Per diversi anni Mastropietro è stato alla Uisp 18 Roma, con cui ha anche giocato i campionati U18 Eccellenza nazionale. Dalla Cestistica, però, non confermano nè smentiscono, limitandosi a riferire che, in caso di accordo ufficiale con i due ragazzi, sarà data notizia.

