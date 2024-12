Una sconfitta casalinga, la terza da inizio campionato, che potrebbe lasciare ripercussioni per i prossimi impegni.

La Ste.Mar 90 Cestistica ha perso sorprendentemente al PalaRiccucci per 77-70 contro Basket Roma, non proprio una squadra di alta classifica, nel quadro del decimo turno del torneo di Serie C.

Finora i rossoneri hanno raccolto cinque vittorie e altrettante battute d’arresto.

Ci si attendeva tutt'altro risultato a viale Cinciari, ma la squadra di coach Francesco Casadio ha messo in campo l'ennesima prova incolore.

La difesa non è riuscita a tamponare i tiri precisi degli avversari, mentre l'attacco si è dimostrato ancora una volta poco efficace e avaro di idee, come dimostrano le statistiche.

Fuori dal coro la giornata ispirata di Davide Paterlini, che ha fatto registrare 21 punti sul tabellino dei marcatori e una prova consistente.

Continua a non funzionare qualcosa all'interno della Ste.Mar 90 che, ogni qualvolta ha la possibilità di lasciare il centro classifica e di portarsi nei piani alti del girone, fallisce la possibilità a disposizione.

Ed ora, come si vede dalla classifica, la squadra di Casadio è stata risucchiata nuovamente nella pancia della graduatoria.

I rossoneri dovranno cercare di rimettersi in pista già da ora, per chiudere al meglio il 2024, con i due impegni che mancano per chiudere questo spezzone del campionato di Serie C unica: il primo sul parquet della capolista Tiber, il secondo tra le mura amiche del PalaRiccucci contro La Salle.

Parziali: 20-18, 15-19, 19-18, 16-22.

Cestistica Civitavecchia: Price 14, Campogiani 1, Rizzitiello, Pierleoni 10, Gianvincenzi 5, Paterlini 21, Amantini, Bottone 10, Gentile, Spada 9. Allenatore: Casadio.

Basket Roma: Cardinali 15, Casale 7, Spiti 3, Prelati 3, Antonelli 8, Lo Cicero 2, Moretti, Scarnati 15, Cenciarelli 8, Piattoni 16, Gasperini. Allenatore: Gallerini.

