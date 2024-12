Dopo la bella prova casalinga contro Frassati, arriva subito un passo indietro per la Cestistica Civitavecchia, che nella nona giornata del campionato di Serie C si arrende 81-63 sul parquet della Tiber capolista.

Un’occasione persa per i rossoneri, ora a -6 dalla vetta. Nonostante la sconfitta, la formazione di coach Gabriele La Rosa resta ancora in corsa per le posizioni di vertice.

Proprio il tecnico della Ste Mar 90 ha commentato la gara di domenica: «Dispiace tanto per il risultato - spiega l’allenatore - dopo aver giocato 10 minuti alla pari ci siamo sciolti com neve al sole. Abbiamo due identità quando giochiamo in casa e quando giochiamo fuori. Cosi non va assolutamente bene. Per quanto le percentuali al tiro non ci hanno aiutato, difensivamente siamo stati troppo molli e Tiber è stata brava ad approfittarne. Adesso - conclude La Rosa - abbiamo due partite per rialzare la testa prima della sosta natalizia, siamo in piena corsa per tutto quindi non possiamo mollare neanche un centimetro».

Parziali: 20-16; 26-11; 21-15; 14-21.

Tiber Basket: Belmaggio 13, Gaeta 12, Algeri 12, Piazza C. 2, Bertoldo 4, Piazza N. 12, Kavosh 5, Gentile 2, Odorisio 3, Romanelli 10, Vincenzi 2, Cipriani 4. Allenatore: Cilli.

Cestistica Civitavecchia: Campogiani 6, Nadin 3, Perriere 19, Kocan 12, Gianvincenzi 2, Di Nardo, Bottone V. 4, Balducci 9, Bottone A, Spada 8. Allenatore: La Rosa.

