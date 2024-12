Niente da fare nella trasferta di Latina per la Stemar Cestistica. I rossoneri hanno ceduto per 75-69 al termine di un match iniziato benissimo (21-10 dopo otto minuti) e nel quale hanno pagato a caro prezzo il blackout pressoché totale che ha caratterizzato la seconda frazione di gioco, chiusa dai padroni di casa in vantaggio per 39-30. Dal terzo semitempo è iniziata una lenta ma progressiva rimonta della Stemar, che si è concretizzata a tre minuti dalla fine con un vantaggio di 3 lunghezze (67-64). Da quel momento in poi, una certa imprecisione in attacco e lo sforzo compiuto per rimettere in carreggiata la partita hanno fatto pendere la bilancia del match dalla parte dei padroni di casa. Ennesima gara all'insegna delle recriminazioni, dunque, di ciò che poteva essere e non è stato e accesso alla Poule Promozione ancora tutto da conquistare.

