Ancora una sconfitta, ma senza drammi, per la Ste.Mar 90 Cestistica Civitavecchia nel campionato di Serie C.

I rossoneri sono inciampati sul parquet della capolista Tiber, che ha vinto l'incontro per 84-71.

La squadra di Francesco Casadio ha tenuto comunque testa alla regina del girone per tre quarti, rimanendo sempre in scia.

Ma nell'ultimo le cose sono cambiate e i romani non hanno avuto grossi problemi e portare a casa l'intera posta in palio.

La Ste.Mar 90 Cestistica cede nonostante i 23 punti di spada e i 15 di Pierleoni.

Ma la classifica diventa sempre più complicata per i civitavecchiesi, che devono fare i conti con la terza sconfitta consecutiva e soprattutto con il fatto che ora sono fuori dalla zona playoff.

Servirà chiudere al meglio il 2024 con l'ultimo impegno casalingo dell'anno che ci sarà sabato prossimo contro Lasalle al PalaRiccucci.

Una vittoria sarà fondamentale per risalire un po' la china in classifica e per rilanciarsi al meglio in vista dell'anno nuovo.

«Il punteggio non deve trarre in inganno - affermano dalla Cestistica Civitavecchia - perché i rossoneri sono stati protagonisti di una gara di spessore e di grande cuore, con il punteggio rimasto in bilico fino a due minuti dalla sirena. Nel finale, i nostri ragazzi hanno pagato la stanchezza per le rotazioni ridottissime: oltre a Maeorg, ormai in Estonia, non erano della partita neanche Rizzitiello e Bottone, infortunato dell' ultimo momento».

Parziali: 23-21; 18-15; 18-22; 25-13.

Tiber Basket: Belmaggio 5, Grilli 17, Algeri 20, Cecchini n.e., Piazza 18, Gentile 14, Fantauzzi n.e., Kavosh, Romanelli, Cecconi n.e., Cipirani 8, Della Corte 2. Allenatore: Cilli.

Cestistica Civitavecchia: Price 14, Campogiani 6, Rizzitiello n.e., Mari n.e., Pierleoni 15, Gianvincenzi 9, Paterlini, Corneo 4, Bottone n.e., Gentile n.e., Spada 23. Allenatore: Casadio.

