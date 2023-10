Altra occasione buttata al vento per la Ste.Mar.90 che avrebbe potuto essere a punteggio pieno dopo quattro giornate del campionato di Serie C. Domenica al Pala Avenali di Roma è andata in scena la partita contro l’esperta formazione di Città Futura: 68-68 il punteggio alla fine dei 40 minuti e ben due overtime prima di conoscere il nome del team vincente. Sia al termine dei tempi regolamentari che del primo overtime l’ultimo possesso era in mano dei rossoneri di coach La Rosa, che non sono riusciti a concretizzare. Nel corso del secondo supplementare i padroni di casa, sostenuti da un pubblico numerosissimo e calorosissimo, hanno approfittato di una serie di errori dei rossoneri per aggiudicarsi definitivamente il match col risultato finale di 88-78.

Parziali: 17-23; 43-41; 53-58; 68-68; 74-74.

Città Futura: Argenti 8, Giuliano 10, Vagnini, Pierantoni 31, Ingrillì 5, Giannini 6, Ranocchia 17, Albenzi 6, Bonessio 5, Camposeo, Mordini, Singh. Allenatore: Baralla.

Cestistica Civitavecchia: Campogiani 9, Nadin 7, Perriere 25, Kocan 3, Razzoli 10 Gianvincenzi 5, Bottone V., Balducci 14, Bottone A., Spada 5. Allenatore: La Rosa.

