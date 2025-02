Via con zero punti in vasca nel campionato di Promozione per la Cadetta della Centumcellae. I biancorossi hanno ceduto al PalaGalli per 7-5 contro l'Olympic Roma. I ragazzi allenati da Mauro Mancini hanno approcciato bene alla partita, portandosi in vantaggio nel secondo tempo per 4-2. Ma i capitolini hanno reagito in maniera forte, con un parziale secco di 5-0. Nell'ultimo tempo i biancorossi hanno provato a recuperare il passivo, ma hanno sbagliato diverse occasioni da gol. Buona prova per i civitavecchiesi, anche se ci sarà da capire i motivi del blackout che è costato caro. Doppietta per Romano, in gol anche Imperato, Casano e Tani. «Abbiamo una squadra molto giovane - affermano dalla Centumcellae - con parecchi U18 ed i nostri fuoriquota che sono tutti 19enni. Come voto diamo una sufficienza a tutti i ragazzi».

