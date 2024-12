Nella splendida cornice del “Turiddu Madami” colorato a festa dai bandieroni e dagli striscioni biancazzurri dei tifosi ospiti, la Cavese di mister Di Napoli batte 2 a 0 la Flaminia di mister Nofri Onofri e prosegue la propria corsa verso la conquista del titolo e della promozione. Squadre che alla vigilia occupavano le seguenti posizioni di classifica: locali noni a 37 punti, ospiti, invece, primi a quota 57 e con un ampio vantaggio sulle inseguitrici. Partita che si è indirizzata in favore dei campani sin dai primi minuti di gioco, con i locali che hanno provato inizialmente a incutere timore ai metelliani, ma poi si sono fatti prevalere dall’entusiasmo e dalla maggiore esperienza degli uomini di Di Napoli. Inizia il match e il primo squillo, infatti, è dei rossoblù, con una girata in area di Lorusso che termina a fil di palo. Scampato il pericolo, gli ospiti alzano il ritmo e all’11’ trovano il vantaggio grazie a una conclusione dai venticinque metri di Di Piazza che si insacca in porta, complice anche un’incertezza di Chicarella che manca la presa e fa scivolare la sfera in rete. I rossoblù, però, non demordono e si rendono pericolosi due giri di lancette dopo con una punizione dal limite di Lorusso, finita alta di poco. Passano soltanto due minuti e lo stesso numero 10 locale perde la testa, reagendo con una spinta a un fallo subito nella metà campo avversaria. L’arbitro non può fare altro che estrarre il cartellino rosso, con Lorusso che, quindi, abbandona anzitempo il rettangolo verde lasciando in dieci i propri compagni. Forte dell’uomo in più, la Cavese ne approfitta e al 28’ raddoppia grazie alla doppietta di giornata del numero 18 Di Piazza il quale, imbucato da Addessi davanti a Chicarella, supera l’estremo difensore avversario con un pallonetto di pregevole fattura e fa esplodere il settore riservato ai tifosi biancazzurri. Si conclude così il primo tempo, in favore di una ripresa in cui la Flaminia prova sì a reagire, ma in svantaggio sia dal punto di vista del risultato che degli uomini in campo, non riesce a smuovere molto le carte in tavolo e, di fatto, i pericoli per Boffelli sono pochi. Al 46’ un tiro di Marchi viene ribattuto in angolo dalla difesa ospite, poi al 64’ una punizione di Bertoldi si perde sul fondo. La Cavese amministra bene il gioco e fa scorrere minuti preziosi, non disdegnando però di attaccare alla ricerca del tris. Dapprima Megna al 73’ tira alto dai venti metri, poi un’incursione in area di Felleca si conclude con la sfera abbondantemente fuori dallo specchio della porta. Al triplice fischio, così, esultano i ragazzi di mister Di Napoli e tutti i tifosi accorsi in massa per sostenerli, mentre la Flaminia può recriminare il fatto che, magari, con un approccio diverso la partita sarebbe potuta finire diversamente. La Cavese, quindi, sale a 60 punti a +10 sulla Nocerina seconda e nel prossimo turno ospiterà il Budoni; Flaminia invece che resta a 37 a +7 dalla zona bollente del raggruppamento.

FLAMINIA Chicarella, Pericolini, Penchini, Massaccesi, Benedetti (29’st Tirelli), Fumanti, Sirbu (15’st Bertoldi), Marchi (39’st Paun), De Cenco (1’st Celentano), Lorusso, Padovano (1’st Igini) A DISP. Faralli, Bradarskiy, Muti, Paun, Tirelli, Ancillai ALL. Nofri Onofri

CAVESE Boffelli, Sette, Addessi (20’st Felleca), Di Piazza (24’st Foggia), Urso (20’st Antonelli), Troest, Konate, De Rosa, Buschiazzo (48’st Cinque), Tropea (48’st Lops), Megna. A DISP. Lucano, Chiarella, Faella, Gueye ALL. Di Napoli

MARCATORI Di Piazza 18’pt e 28’pt

ARBITRO Cortese di Bologna

NOTE Espulso Lorusso al 15’pt per fallo di reazione Ammoniti Buschiazzo (C) Angoli 4-2 Fuorigioco 0-4 Rec 2’pt, 4’st

©RIPRODUZIONE RISERVATA