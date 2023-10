Il Tolfa Calcio pur giocando bene non ha fermato la corsa della capolista Sorianese. Nella terza giornata del campionato Promozione (girone A) i tolfetani hanno giocato tra le mura amiche del Felice Scoponi gremitissimo di supporters biancorossi e hanno sfidato la corazzata Sorianese reduce da due vittorie consecutive. Al termine di una partita molto combattuta il Tolfa ha perso immeritatamente per 2-1 contro la prima della classe. Rigore non concesso ai padroni di casa e un penalty dubbio assegnato ai cimini, nonche altre azioni hanno portato i giovani collinari a perdere un po' di lucidità. I biancorossi sono partiti bene e hanno attaccato molto mostrando bel gioco. Nella ripresa i collinari all'11' sono passati in vantaggio grazie a Roccisano che ha bucato la rete degli ex compagni di squadra della Sorianese portando la formazione di mister Roberto Macaluso in vantaggio. I biancorossi hanno poi mancato alcune occasioni buone per raddoppiare. Intorno alla mezz'ora è partita all'attacco la Sorianese così al 23' i viterbesi hanno segnato il gol del pareggio con il rigore (che ai più è apparso inesistente) trasformato da Serafini al ventitreesimo. A due minuti dal triplice fischio finale la Sorianese ha trovato il gol vittoria con Cesarini. Con questa sconfitta i tolfetani rimangono a centro classifica con quattro punti nel carniere, mentre i cimini con tre vittore riportate in queste prime 3 partite sono ora al comando della classifica con 9 punti. «La partita l'abbiamo giocata bene e sinceramente meritavamo la vittoria - spiega mister Macaluso - la Sorianese non ci ha mai impensierito, i loro gol sono frutto di una giornata storta della terna arbitrale». Terna arbitrale che, effettivamente, con le dubbie decisioni assunte durante la sfida ha pesantemente penalizzato il Tolfa; da rilevare poi l'infortunio di Pastorelli che è stato costretto a lasciare il campo dolorante. Il presidente Vannicola alla fine ha commentato: «Abbiamo pagato l'errore di non chiudere dopo l'1-0 la partita mancando le occasioni buone. Poi alcune dubbie decisioni arbitrali hanno dato il colpo di grazia. Il risultato più giusto sarebbe stato il pareggio».

©RIPRODUZIONE RISERVATA